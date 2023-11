Luca Nardi in finale al Challenge di Matsuyama Lotta per le Next Gen ATP Finals | con Darderi alle spalle…

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023)si è qualificato alladelr di. Il tennista italiano ha vinto i due impegni odierni: prima ha sconfitto il cinese Yunchaokete Bu per 7-5, 6-3 e poi ha liquidato il francese Geoffrey Blancaneaux per 6-3, 6-3. Il 20enne marchigiano tornerà in campo domani per sfidare il giapponese Taro Daniel: sarà un impegno molto complicato sul cemento asiatico contro il padrone di casa, che al momento si è issato al 78mo posto virtuale del ranking ATP.ha guadagnato ben dodici posizioni virtuali in classifica rispetto a inizio settimana e al momento occupa la 131ma posizione virtuale della graduatoria mondiale con 478 punti all’attivo. Nel caso in cui alzasse al cielo il trofeo volerebbe a quota 503 punti e insidierebbe ...