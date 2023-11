L' Occidente affida ai leoni la salvaguardia degli agnelli Un triangolo pericoloso ai vertici delle Nazioni unite

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 11 novembre 2023) Le due guerre in Ucraina e in Medio Oriente, oltre a produrre morti e feriti, mettono a rischio la pace nel mondo. Due conflitti che alimentano scontri politici, di civiltà e di religioni che vengono da lontano, fanno parte del tentativo di cambiare l'assetto politico internazionale. In entrambe le guerre, pur in modi diversi, c'è la longa manusdi Putin: direttamente in Ucraina con una vera e propria invasione militare, indirettamente in Medio Oriente con l'alleanza con l'Iran, principale fornitore di armi e di sostegno politico-diplomatico ad Hamas.