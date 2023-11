Lo stylist di Harry Styles ha creato una collezione per vestirsi da perfetta popstar

(Di sabato 11 novembre 2023) Fautore dei look die considerato una delle figure più importanti e influenti nel suo campo, il fashionLambert, 36 anni, ha coltivato una stretta rete di amicizie con altri stilisti d'élite e marchi di lusso per cui altri colleghi (e i loro celebri clienti) ucciderebbero. Quando, suo talent di lunga data, va in tournée, può ordinare un'intera boutique di look personalizzati da Gucci, ad esempio, oppure può decidere di collaborare con grandi nomi del calibro di Miuccia Prada e Jonathan Anderson per trasformare le apparizioni di Emma Corrin sul red carpet in vere e proprie icone della cultura pop. Ironia della sorte, per Lambert è stato più difficile trovare i capi che gli piacciono. «Ci sono un sacco di cose che avrei voluto da sempre indossare e ...

Il celebrity, famoso per aver costruito lo stile straordinario diStyles e di molte altre stelle dello showbiz, si è legato al colosso Inditex per la sua prima vera esperienza da designer costruendo ...

Zara, i look di Cutie Chaos, la collezione firmata da Harry Lambert Sky Tg24

Harry Styles coi capelli rasati: il drastico cambio look fa impazzire i ... Stile e Trend Fanpage

The Backstreet Boys heartthrob, 45, revealed that he has been working to 'rebuild' his relationship with the hair stylist on an episode of the Sex, Lies, and Spray Tans podcast released on Tuesday.Collection by Harry Lambert, known for challenging traditional ideas of masculinity, heralds ‘pearlification’ of the high street ...