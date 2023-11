Lo schiaffo di Scholz alla sinistra italiana | “Osserviamo il modello Albania”

(Di sabato 11 novembre 2023) Il Cancelliere tedesco Olafha rilasciato dichiarazioni in merito all'accordo migratorio stipulato tra Italia edurante il congresso dei Socialisti Ue a Malaga.ha sottolineato che, anche se l'accordo è una questione tra i due governi coinvolti, è fondamentale considerare che Tirana potrebbe diventare presto membro dell'Unione europea. "Stiamo discutendo su come affrontare congiuntamente le sfide e i problemi, con l'obiettivo di stabilire un meccanismo di solidarietà", ha dichiarato. Ha aggiunto che la Germania seguirà attentamente ilproposto nell'accordo Italia-. Il Cancelliere ha evidenziato l'importanza di collaborare con Paesi al di fuori dell'Unione europea per ridurre l'immigrazione irregolare. Ha citato l'esempio della Turchia e ha ...

«Lo seguiremo con attenzione». Dal congresso del Partito socialista europeo in corso a Malaga, in Spagna, il cancelliere tedesco Olaf Scholz commenta per la prima volta il protocollo siglato tra Itali ...L’esecutivo di Berlino intende delegare il controllo delle domande d’asilo a Paesi terzi. Ovvero ciò che ha fatto Giorgia Meloni con Tirana.«La Germania, come gli Stati Uniti, cerca di frenare l’impen ...