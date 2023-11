(Di sabato 11 novembre 2023) Wembanyama show ma Spurs ancora battuti. Vincono Philadephia e Boston. Gli italiani: 6 punti per Fontecchio nel successo dei Jazz, 9 per Gallinari nella sconfitta di Washington Salvato nella pagina "I ...

Gli italiani: 6 punti per Fontecchio nel successo dei Jazz, 9 per Gallinari nella sconfitta di Washington

NBA, LeBron James: "Ho fiducia nei miei compagni, vogliamo la coppa" Sky Sport

L’Nba dei grandi vecchi: LeBron straccia Durant. Harden è gia un caso ai Clippers La Gazzetta dello Sport

Nove le partite in programma nella nottata NBA, tutte valide anche per l'In-Season Tournament che assegnerà la prima NBA Cup.Wembanyama show ma Spurs ancora battuti. Vincono Philadephia e Boston. Gli italiani: 6 punti per Fontecchio nel successo dei Jazz, 9 per Gallinari nella sconfitta di Washington ...