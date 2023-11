“Living heritage | civil society | sustainable development” | convegno con Sergio Costa

... i partecipanti, riuniti insieme per la prima volta, discuteranno e ragioneranno sui patrimoni culturali immateriali ovvero quei 'patrimoni viventi' (l'Unesco li definisce '') che ...

Unesco, 13-14 novembre a Camera e Senato convegno su ... Agenzia CULT

Porte aperte al patrimonio culturale vivente europeo per tutto il mese ... News-24.it

In September, two students filed a lawsuit suing the Newport News School Board, former Newport News Superintendent Dr. George Parker III, Heritage High School principal Dr. Earling Hunter and the ...ROMA - Lunedì 13 novembre si svolgerà il convegno "Living heritage, civil society, sustainable development", in occasione del 20° anniversario della ...