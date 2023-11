(Di sabato 11 novembre 2023)è una partita valida per la dodicesima giornata die si gioca domenica alle 15:00: tv,. Andare alla sosta con una vittoria scacciacrisi. Sì, perché dopo il pareggio contro il Luton in, per ildi Klopp – assai nervoso alla fine della partita – è arrivata una sconfitta in Europacontro il Tolosa. Una sconfitta che ha cambiato di nulla la classifica (Reds sempre primi) ma che costringe adesso gli inglesi e vincere le altre due per essere sicuri del primo posto. Non il massimo. Klopp (Lapresse) – Ilveggente.itLa squadra del tecnico tedesco quest’anno è partita in maniera decisamente diversa rispetto a quello che è ...

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio in Bundesliga a Lipsia - Friburgo, in Premier League ae al big match Chelsea - Manchester City, in Eredivisie a Feyenoord - ...

Liverpool-Brentford, Premier League: tv, formazioni, pronostici Il Veggente

Liverpool-Brentford, il pronostico di Premier League: riscatto Klopp ... Footballnews24.it

It has been a difficult week for Liverpool with the Reds dropping two points at newly promoted Luton Town before an abject performance in France saw them lose 3-1 to Toulouse. That Europa League ...Liverpool-Brentford è una partita valida per la dodicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.