LIVE – Triestina-Pro Sesto 0-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Laè in cerca di punti per respirare ancora l’aria di alta classifica. La squadra di Tesser dopo aver rifilato 4 gol al Renate in Coppa Italia di C dovrà rituffarsi al massimo in campionato per inseguire il Mantova, capolista del Girone A. Dovrà vedersela contro la Pro Patria che è in zona playout ed ha assolutamente bisogno di invertire la rotta dopo un avvio di stagione complicato. Sportface.it vi accompagnerà con latestuale del match. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH-Pro0-0 11?- Provicina al vantaggio: cross verso Branca che viene fermato da un’uscita a valanga di Matosevic 1?- Fischio ...