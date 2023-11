LIVE Trevisan-Juvan 7-6 | 6-3 | Italia-Slovenia 1-0 BJK Cup 2023 in DIRETTA | l’azzurra lotta e conquista il primo punto della semifinale

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ZIDANSEK, SECONDO SINGOLAREBILLIE JEAN KING CUP 12.36 Grandissima vittoria di, chenelsingolare,ndolo per 7-6, 6-3. Terzo successo in questa settimana per la toscana, che regala ilall’, così come aveva fatto con Francia e Germania. 7-6, 6-3 Gioco, partita ed incontro: uno-due vincente per, che regala ildi questaall’. A-40arriva in ritardo sulla palla, ma nonostante ciò sceglie di ...