LIVE Trevisan-Juvan 7-6 | 1-1 | Italia-Slovenia 0-0 BJK Cup 2023 in DIRETTA | la slovena annulla due palle break in apertura di secondo set

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ZIDANSEK,SINGOLARE SEMIFINALE BILLIE JEAN KING CUP 40-30 Ottima accelerazione di rovescio giocata dall’na, che in precedenza aveva alzato la traiettoria per contenere l’avversaria. 30-30 Favoloso recupero di, che in allungo pizzica la riga su un’ottima smorzata giocata da. Seconda 15-30prova ad essere aggressiva in risposta, ma la palla termina in corridoio. Seconda 0-30 Attacco in controtempo dell’azzurra, che però sbaglia la volee. 0-15 Termina di poco in corridoio il dritto di. 1-1 Gioco: altro vincente di dritto per la, che recupera dal 15-40. A-40 La ...