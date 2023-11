LIVE Trevisan-Juvan 5-6 | Italia-Slovenia 0-0 BJK Cup 2023 in DIRETTA | l’azzurra serve per portare il primo set al tie-break

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ZIDANSEK, SECONDO SINGOLARE SEMIFINALE BILLIE JEAN KING CUP Dopo il cambio di camposervirà, nuovamente, per rimanere nelset, e per portarlo al tie-. In questo parzialeha tenuto quasi sempre comodamente il servizio, eccezion fatta per l’ottavo game in cui è stata abbandonata sia dalla prima di servizio che dal dritto. 5-6 Gioco: sbaglia con il dritto a sventaglio, che aveva trovato un’ottima risposta. A-40 Ottima seconda giocata dalla slovena, su cui non riesce a rispondere l’na. Seconda 40-40 Aggressiva a partire dalla risposta, che poi attacca con il ...