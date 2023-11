LIVE Trevisan-Juvan 2-1 | Italia-Slovenia 0-0 BJK Cup 2023 in DIRETTA | break in apertura per l’azzurra

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ZIDANSEK, SECONDO SINGOLARE SEMIFINALE BILLIE JEAN KING CUP 2-1: si spegne in rete il rovescio lungolinea di. Seconda 30-40affossa ai piedi della rete il back di rovescio. 15-40 Doppio fallo, il secondo consecutivo. Seconda 15-30 Doppio fallo. 15-15 Gioca profondo in uscita dal servizio la slovena. 0-15 Va fuori giri con il rovescio, messa sotto pressione dal dritto dell’na. In queste prime battuteè riuscita a spostarsi spesso sul dritto. 1-1 Gioco: comanda da fondo campo con il dritto. 40-0 Uno-due vincente per ...