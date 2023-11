LIVE Trevisan-Juvan 0-0 | Italia-Slovenia 0-0 BJK Cup 2023 in DIRETTA | in corso il riscaldamento pre-match

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ZIDANSEK, SECONDO SINGOLARE SEMIFINALE BILLIE JEAN KING CUP 10.11 In BJK Cupha uno storico, in singolare, di 5 vittorie e 3 sconfitte. Tre quinti dei successi della toscana sono arrivati quest’anno, dato che l’azzurra ha vinto entrambi gli incontri di queste Finals e l’unica partita disputata nella fase di qualificazione contro la Slovacchia. 10.09 Iniziano ora i 5 minuti dipre-. 10.08si presentano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 10.07 Concluso l’inno nazionaleno. 10.05 Terminato lo Zdravljica. Ora è la volta dell’inno di Mameli 10.04 Si parte con l’inno nazionale sloveno. 10.03 Ora è ...