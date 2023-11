LIVE Trento-Piacenza | Superlega volley in DIRETTA | Lavia e Michieletto sfidano gli emiliani privi di Romanò

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per la quarta giornata delladimaschile 2023-2024. A una settimana dall’assegnazione della Supercoppa Italiana il massimo Campionato nazionale torna in scena e ancora una volta sarà tempo di big match. Destino simile perche hanno fallito il primo obiettivo stagionale, fermandosi in semifinale nella Final Four di Supercoppa Italiana, rispettivamente contro Perugia e Civitanova. La Gas Sales Bluenergy al momento guida la classifica, a pari merito con Perugia, con 3 vittorie su 3 match disputati e 9 punti totali. I Gialloblù occupano invece ...