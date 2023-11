LIVE Trento-Piacenza 2-1 | Superlega volley in DIRETTA | i dolimitici allungano in maniera quasi decisiva 14-8!

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-10 Pipe vincente di Lavia. 15-10 Primo tempo rapido di Ricci. 15-9 Muore in rete il servizio di Simon. 14-9 Finisce qui la serie al servizio di Sbertoli. 14-8 Difesa meravigliosa di Laurenzano e bordata in parallela di Rychlicki. 13-8 Non passa il primo tempo di Simon,sta sprofondando. 12-8 Aceeeee di Sbertoli, break pesantissimo. 11-8 Pipe imprendibile di Michieletto. 10-8 Lavia vince un contrasto a rete con Lavia. 10-7 Errore in attacco di Recine,chiama time-out. 9-7 Primo tempo vincente di Podrascanin. 8-7 Invasione a rete di Lavia. 8-6 Murone di Sbertoli su Recine! 7-6 Pipe vincente di Lavia. 6-6 Ennesimo mani-out del match per Recine. 6-5 Colpo felpato di Michieletto, si va avanti a suon di break in questo avvio di set. 5-5 Rychlicki mantiene i suoi ...