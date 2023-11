LIVE Trento-Piacenza 14-12 | Superlega volley in DIRETTA | primo parziale equilibrato

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-13 Invasione a rete di Lavia. 14-12tempo di Podrascanin. 13-12 Rychlicki sbaglia questa volta in battuta. 13-11 Aceee di Rychlicki,sta facendo bene al servizio. 12-11 Michieletto passa senza problemi sopra il muro avversario. 11-11tempo di una potenza inaudita di Simon. 11-10 Errore dai nove metri per Leal. 10-10 Pallonetto spinto di Leal. 10-9 Sbertoli gioca in sovrapposto per Rychlicki. 9-9 Muro di Leal su Rychlicki, poteva fare di piùin copertura. 9-8tempo di Simon. 9-7 Lavia sfrutta il muro in scorrimento di Gironi. 8-7 Leal pianta un chiodo in parallela. 8-6 Aceee di Podrascanin, nuovo break per. 7-6 Lunga la battuta di Lucarelli. 6-6 La palla è in campo, si ...