LIVE Sci alpino | Slalom Levi 2023 in DIRETTA | Vlhova in testa con un errore! Anche Duerr davanti a Shiffrin Attesa per le italiane

(Di sabato 11 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLO10.13: Truppe ha 87 centesimi di ritardo all'intermedio 10.12: Chiude al quinto posto la norvegese Stjernesund con 2?03 di ritardo. Ora Truppe 10.11: Stjernesund ha 69 centesimi di ritardo all'intermedio 10.10: Non perfetta sul muro la slovaccache gestisce comunque l'enorme vantaggio nel finale e chiude incon 18 centesimi di vantaggio su. Ora Stjernesund 10.09:all'intermedio ha 58 centesimi di vantaggio 10.08: Difficoltà sul muro per la statunitense Moltzan che fatica a trovare il giusto ritmo sulla parte più complicata ed è terza a 1?78 da. Ora10.08: Moltzan all'intermedio ha 29 centesimi di ritardo 10.07:

LEVI - La Coppa del Mondo di sci alpino femminile sbarca in Finalndia, per il doppio slalom sulla "Levi Black". sarà ancora Shiffrin contro Vlhova Le due rival ...Alle 10.00 il via della prima manche in Finlandia, con l'attesissimo duello tra l'americana e la slovacca, ma anche tanta voglia da parte di Holdener (che aprirà la gara) ...