LIVE Sci alpino | Slalom Levi 2023 in DIRETTA | Vlhova al comando | due azzurre qualificate Alle 13 00 la seconda manche

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA11.36. L’appuntamento è per le 13.00 (la nostrainizierà12.30) per ladel primodella stagione di. Grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi! 11.35: Questa la classifica con lee leche non sono riuscite a qualificarsi: 1Petra SVK 53.79 2 DUERR Lena GER 53.97 +0.18 3 SHIFFRIN Mikaela USA 54.21 +0.42 4 LIENSBERGER Katharina AUT 54.81 +1.02 5 HUBER Katharina AUT 55.04 +1.25 6 HECTOR Sara SWE 55.22 +1.43 7 TVIBERG Maria Therese NOR 55.23 +1.44 8 LJUTIC Zrinka CRO 55.27 +1.48 9 GALLHUBER Katharina AUT 55.33 +1.54 10 MEILLARD Melanie SUI ...