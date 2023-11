LIVE Sci alpino | Slalom Levi 2023 in DIRETTA | Petra Vlhova distrugge tutte! Distacchi abissali | buona rimonta per Peterlini

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 13.56: Questa la classifica dellodi: 1SVK 1:50.59 2 DUERR Lena GER 1:52.00 +1.41 3 LIENSBERGER Katharina AUT 1:52.14 +1.55 4 SHIFFRIN Mikaela USA 1:52.29 +1.70 5 HECTOR Sara SWE 1:53.19 +2.60 6 NULLMEYER Ali CAN 1:53.56 +2.97 7 MEILLARD Melanie SUI 1:53.58 +2.99 8 HUBER Katharina AUT 1:53.74 +3.15 9 LJUTIC Zrinka CRO 1:53.76 +3.17 10 POPOVIC Leona CRO 1:53.89 +3.30 13.53: La migliore in tutte le sezioni della pista, la slovacca, nella seconda manche. Solo nella prima manche aveva commesso un errore in attacco del muro,che ha dominato il primodella stagione. Shiffrin ha confermato di non essere ancora al meglio. la sorpresa è ...