LIVE Paolini-Zidansek 6-2 2-3 | Italia-Slovenia 1-0 BJK Cup 2023 in DIRETTA | arriva la reazione della slovena

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TREVISAN-JUVAN, PRIMO SINGOLARE SEMIFINALE BILLIE JEAN KING CUP 15-30 Peccato. Strappa quest’ultimo dritto inside in. 0-30 Si ferma sul nastro il rovescio diin uscita dal servizio. 0-15 Vola via il rovescio. 2-3 Game. Gran secondatoscana, che resta in scia in questo secondo set. 40-30 Perde il controllo del rovescio in palleggio. 30-30 Poco reattiva Jasmine dopo il servizio. 30-15 Scappa via la risposta di dritto. 15-15 ACE numero due dell’azzurra. 0-15 Risposta anticipata di rovescionumero 100 WTA che sorprende ...