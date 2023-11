LIVE Nuoto | Nico Sapio 2023 in DIRETTA | Zazzeri centra il minimo per Otopeni! Attesa per Benedetta Pilato | Ceccon e Quadarella

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.58: Scatenato Lorenzoche trionfa in 46?69, nuovo record dei campionati e tempo per la qualificazione a Otopeni. Secondo posto per Conte Bonin con 47?67, terzo posto per Carraro con 47?82 18.57: Ai 50, Conte Bonin, Carraro 16.56: Ora l’ultima serie dei 100 stile libero. Questi i protagonisti: 1TRA Mario 2002 ITA Rari Nantes Florentia 47.62 2 CARRARO Giovanni 2002 ITA GS Fiamme Oro Riviera– Dolo 47.15 * 3Lorenzo 1994 ITA Centro Sportivo Esercito Rari Nantes Florentia 46.96 * 4 DE BOER Thom 1991 NED De Dolfijn 46.14 5 CONTE BONIN Paolo 2002 ITA GS Fiamme Oro Team Veneto asd 46.46 6 SERIO Luca 2003 ITA Canottieri Tevere Remo Fiamme Gialle –47.00 7 BALLARATI Lorenzo ...