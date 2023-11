LIVE Nuoto | Nico Sapio 2023 in DIRETTA | Benedetta Pilato domina i 100 rana! Ceccon batte Mora | Zazzeri vola a Otopeni Bene Quadarella

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.27. Solo due atleti al via negli 800 stile libero uomini, si tratta di due nuotatori molto interessanti: 4 DE TULLIO Luca FC 2003 ITA GS Fiamme Oro Circolo Canottieri Aniene 7’38.33 5 BERTONI Filippo FC 2006 ITA Circolo Canottieri Aniene 7’41.56 18.26: Buona la prestazione di Simonache chiude con un tempo di 8’12?71, secondo posto per Giannelli con 8’30?59, terzo posto per Buffa con 8’36?91 18.24: Ai 600, Giannelli, Buffa 18.21: Ai 400, Giannelli, Becuzzi 18.20: Ai 200, Giannelli, Becuzzi 18.18: Ora c’è Simonaal via degli 800 stile libero. Queste le partenti: 1 BUFFA Valerie 2002 ITA TeamTrento asd 8’38.24 * 2 MENCHINI Iris 2003 ITA Genova ...