LIVE MotoGP | GP Malesia 2023 in DIRETTA | Quartararo precede Alex Marquez | Bagnaia e Martin pensano al passo gara

(Di sabato 11 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.06 Bezzecchi recupera la sua moto e riesce a tornare ai box in vista degli ultimissimi minuti del turno. Torna in azione, assieme a lui Di Giannantonio. 04.04 Bezzecchi continua a spingere, fa segnare i suoi migliori parziali, ma cade! Il romagnolo finisce a terra in curva 10 senza conseguenze. 04.03 Bezzecchi migliora ma non va oltre la 16a posizione a 957 millesimi da. Il romagnolo ora gira con doppia gomma media. 04.02 Morbidelli prosegue nel suo stint e sale in terza posizione in 1:59.307 con 347 millesimi dae 47 da. 04.01 I piloti si fermano quasi tutti ai box dopo il primo run. Al momento marcano visita Bezzecchi e Marini, entrambi oltre la 20a posizione… 04.00 Bastianini fa ...

Ora puoi guardare lo sport di Sky in streaming! Iscriviti a NOW per guardare F1®,™ ... in diretta su Sky Sport Uno e NOW telecronaca Paolo Ciarravano DOMENICA 12 NOVEMBRE ore 15...

LIVE MotoGP, GP Malesia 2023 in DIRETTA: Martin domina come sempre, Bagnaia non cerca il tempo. Alle 8.00 le FP OA Sport

MotoGP GP Malesia, i momenti salienti delle Libere da Sepang La Gazzetta dello Sport

Si unisce dunque alla MotoGP™ nella corsa verso un futuro con zero emissioni di carbonio. Nel 2024 Moto2™ e Moto3™ saranno alimentate esclusivamente con il carburante PETRONAS Primax Pro-Race M2, con ...Il Gran Premio della Malesia apre l'ultima e decisiva tripletta della stagione 2023 della MotoGP. Il weekend di Sepang sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport MotoGP e sull'app Now. Come ...