LIVE MotoGP | GP Malesia 2023 in DIRETTA | ad Alex Marquez la Sprint | Bagnaia cede 2 punti a Martin

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO DELLARACE 8.33 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento a domani alle 8.00 per la gara vera e propria che potrebbe rivelarsi decisiva per questo Mondiale. Un saluto sportivo. 8.31 La classifica completa del Mondiale: 1 Francesco(Ducati) 396 2 Jorge(Ducati Pramac) 385 3 Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) 313 4 Brad Binder (KTM) 254 5 Aleix Espargarò (Aprilia) 198 6 Johann Zarco (Ducati Pramac) 196 7 Maverick Vinales (Aprilia) 170 8 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 165 9 Jack Miller (KTM) 148 10 Fabio Quartararo (Yamaha) 145 11(Ducati Gresini) 129 12 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 93 13 Franco Morbidelli (Yamaha) 84 14 Marc ...