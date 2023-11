LIVE – Modena-Sampdoria 0-0 | Serie B 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Ilvuole continuare a cavalcare lo slancio iper positiva che una vittoria in un campo estremamente difficile come quello del Ceravolo di Catanzaro può dare. Gli emiliani si trovano nelle zone nobile di classifica con l’intento chiaro e forse sorprendente di avvicinarsi quanto il più possibile alla vetta della classifica. Difronte una, che ha ritrovato il successo a Marassi contro il Palermo e che ha la voglia di mettersi in careggiata per inseguire la dietro. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 15? – Duca a terra dolorante, ma si rialza 13? – Gioco concentrato sulla metà campo 10? – In verticale la, ma il portiere del ...