LIVE Juve-Cagliari 0-0 | occasioni per Zappa e Viola

... con lache si impose con il risultato di 2 - 0 grazie alle reti di Kean e di Bernardeschi. Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianz Stadium' tra Juventus e Cagliariin tempo reale. ...

Juve-Cagliari 0-0 LIVE: in attacco Kean e Chiesa Sky Sport

Diretta Juve-Cagliari 0-0, ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Ci sono anche due ospiti speciali all'Allianz Stadium per la sfida tra la Juventus e il Cagliari. Stephan Lichtsteiner e Sami Khedira sono stati annunciati ...La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie ...