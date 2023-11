LIVE Juve-Cagliari 0-0 | occasioni per Zappa e Viola Chiesa su punizione | alto

(Di sabato 11 novembre 2023) Vincere per scavalcare l'Inter e vivere almeno una notte da capolista. Lantus ospita all'Allianz Stadium ilcon una missione...

All'Allianz Stadium si affrontano Juventus e Cagliari per la 12giornata del campionato di Serie A. La squadra di Allegri è a caccia della quinta vittoria consecutiva , un risultato che gli ...

Juve-Cagliari 0-0 LIVE: ci prova Viola Sky Sport

Diretta Juve-Cagliari 0-0, ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

TORINO - Juventus in campo contro il Cagliari nel secondo match del sabato della giornata di campionato, nel suo 3-5-2 Massimiliano Allegri schiera Cambiaso, McKennie, Locatelli (oggi capitano), ...8' - Bella azione di McKennie che cambia tutto e serve Kostic. Il serbo prova a mettere subito un pallone dentro ma trova la deviazione in calcio d'angolo, il terzo per la Juventus. 6' - Miretti prova ...