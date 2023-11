L’Inter lo scarica | ha deluso tutti | l’addio è scontato

Leggi su rompipallone

(Di sabato 11 novembre 2023)sembra pronta a mandare via il calciatore, che in questa prima parte di stagione non ha reso come ci si aspettava. La situazione. La stagione in Serie A prosegue con, finora, in testa alla classifica e padrona del suo destino in campionato. Nelle prime undici giornate i nerazzurri hanno dimostrato di essere i più forti, riuscendo a surclassare il Milan nel derby e dimostrando una continuità che negli ultimi due anni era un po’ mancata. Di certo, però, non è finita qui e c’è ancora tanta strada da fare per gli uomini di Simone Inzaghi. L’obiettivo del club meneghino ai nastri di partenza di questa stagione, infatti, era chiaro: vincere il campionato dopo due anni di digiuno e cucirsi, finalmente, la seconda stella sul petto. Un traguardo non semplice da raggiungere ma di certo alla portata dei nerazzurri, che secondo buona parte ...