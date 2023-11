Lindstrom e la ‘terapia Natan’

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 novembre 2023) Jesperè una delle note negative di questo inizio di stagione per il Napoli. Il danese ex Eintracht Francoforte non riesce a essere incisivo: qual è la natura di questo problema? Il precedente su Natan che fa discutere. Definire, colpo più oneroso dello scorso mercato del Napoli, un oggetto misterioso, a oggi, è a dir poco anche eufemistico. Poche volte Rudi Garcia ha lasciato da parte ogni timore per il novello – unica presenza da titolare nella trasferta di Lecce – e si è affidato al danese. In totale, fanno soli 152’ tra Serie A e Champions League: fin troppa poca roba, date le premesse. Ma dov’è il problema? In un più che lecito periodo di ambientamento che gli va concesso? In un ruolo in cui, forse, deve ancora trovare la misura? In realtà, è più facile che si possa trattare di un eccesso di zelo da parte di Garcia, che si è ...