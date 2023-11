Liga | il Girona come il Leicester? Michel vince anche nella sua Vallecas

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Ilsareagire e soffrire. In ogni caso, la squadra allenata danon smette più dire. Ala capolista diha battuto in rimonta 2-1 il Rayo Vallecano, portandosi a quota 34 punti in classifica, mettendo più pressione a Real Madrid (29) e Barcellona (27), impegnate rispettivamente contro Valencia e Alaves. Dopo la rete di Alvaro Garcia al quinto minuto, gli ospiti hanno risposto con il 26enne bomber ucraino Artek Dovbyk al 42? e l’esterno brasiliano Savio al 65?. Trentuno gol fatti e sedici subiti per unche continua a trovare risposte incoraggianti sul piano del gioco. E non è stata una partita qualunque per, che del Rayo Vallecano è stato leggenda, avendo giocato adal 2006 ...