Liga 2023 2024 | Real Madrid a valanga sul Valencia | doppiette per Vinicius e Rodrygo

(Di sabato 11 novembre 2023) Dopo il passo falso contro il Vallecano, iltorna a vincere e resta in scia della capolista Girona. La squadra di Ancelotti ha calato la manita nel match valevole per la tredicesima giornata della, travolgendo ilcon un sonoro 5-1. Match subito in discesa di Carvajal al 3?. Prima dell’intervallo c’è stato il tempo per il raddoppio diJunior, ma è stato a inizio ripresa che i Blancos hanno ammazzato la gara, trovando il 3-0 ancora conal 49? e il poker conun minuto dopo. A sei minuti dal 90? ancheha siglato la sua doppietta personale, mentre nel finale c’è stato tempo anche per il gol della bandiera del, segnato da Hugo ...

MADRID (Spagna) - Continua la marcia inarrestabile del Girona che infila il quinto successo di fila, passando in rimonta sul campo del Rayo Vallecano, blindando il primato indavanti a Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. La rivelazione del campionato spagnolo non vuole fermarsi e grazie alle reti di Dovbyk e Savio conquista altri tre punti che imprezioscono l'...

Liga, la classifica Rayo Vallecano-Girona, la partita Partenza lampo dei padroni di casa che al 5' passano subito: Palazon serve Alvaro Garcia che calcia in velocità, bacia il palo, e sblocca il match ...Successo in rimonta (2-1) per i catalani che si confermano in testa alla classifica. In gol i due ex Roma, ok la Real Sociedad. Pari tra Osasuna e Las Palmas ...