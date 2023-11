Liga 2023 2024 | l’Athletic Bilbao vince in extremis sul Celta Vigo

(Di sabato 11 novembre 2023) Partita ricca di sorprese quella trae il, terminata 4-3. Dopo novanta minuti di botta e risposta tra le due formazioni, i padroni di casa hanno la meglio grazie ad un rigore assegnato negli ultimi secondi di gioco. Iltiene testa alla quinta classificata nella, ma si deve arrendere in. Ilpassa in vantaggio al minuto 25?, grazie alla rete firmata da Aspas. Poco dopo però i padroni di casa riescono a trovare il gol del pareggio per mano di Sancet, che manda la palla in rete al minuto 37?. Il ritmo della partita è serrato e gli ospiti cercano subito di tornare in vantaggio, riuscendoci dopo pochi minuti. Al 41? infatti Bamba segna e il ...

