LETTERA La truffa è tra gli scaffali

(Di sabato 11 novembre 2023) Cari Italians, leggo e sento dai media :.."attenti alle frodi" questo perché a causa della scarsa quantità di olive raccolte i prezzi sono saliti oltre il venti trenta per cento. Come consumatore sono consapevole di ...

Laè tra gli scaffali. Basta guardare la data di produzione. Se è dello scorso anno 2022 che senso ha l'aumento visto che il problema non esisteva Qualcuno verifica o ...

Come funziona il quishing, la truffa che sfrutta i QR code per rubare ... Virgilio

Reati finanziari, indagato il direttore di una scuola privata di Lugano RSI.ch Informazione

ROMA, 10 NOV - l trasferimento di Indi Gregory "in un importante ospedale pediatrico" italiano "è nell'interesse della bambina: non le causerà alcun dolore, come assicurano i nostri medici, e le darà ...Sui reati che avrebbe commesso l'ex direttore dell'Istituto Sant'Anna indaga la procuratrice Raffaella Rigamonti ...