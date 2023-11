Leone a Ladispoli | è caccia | l' animale fra le case inseguito da cittadini armati di fucile Il sindaco | «State in casa»

(Di sabato 11 novembre 2023) Èal. L'è scappato dal circo attendato in Viale Mediterraneo. L'si aggira tra le vie della città, ripreso dai...

Apprendiamo da un post social del sindaco di, Alessandro Grando , che oggi pomeriggio sarebbe scappato unda un circo con animali. Lo stesso sindaco invita la cittadinanza a 'evitare spostamenti fino a nuova comunicazione'. L'...

(Adnkronos) - Un leone scappa da un circo a Ladispoli, in provincia di Roma. Viene localizzato e viene ripreso dai cittadini che, chiusi in casa, lo osservano - tra stupore e preoccupazione - mentre ...Allarme a Ladispoli vicino a Roma per un leone scappato da un circo. Il sindaco della cittadina del litorale nord, Alessandro Grando. lancia l'allarme sui social: «Si prega di prestare la massima ...