Leonardo da Vinci | nel suo primo disegno la traccia di un miracolo sconosciuto del 1473

... in provincia di Venezia, presso il Bar Zanon in Corso Cavour, 10, e il secondo a Terzigno, in provincia di Napoli, presso la tabaccheria San Giovanni situata in CorsoDa, 167. Da ...

Corteo per la Palestina, in 3.000 sfilano dalla Stazione Centrale a ... IL GIORNO

Milano, sabato di manifestazioni e cortei TGR Lombardia

La manifestazione organizzata da diverse sigle del composito fronte attivo nel sostegno alla Palestina: sfilata dalla Stazione Centrale a piazza Leonardo da Vinci.L’immagine donata dal fotografo Massimo Sestini è in mostra nel liceo Leonardo da Vinci che lui stesso frequentò e che compie cento anni dalla fondazione ...