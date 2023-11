Lens-Marsiglia domenica 12 novembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

(Di sabato 11 novembre 2023) La vittoria di Atene sull’AEK sembra aver restituito ilnon solo all’Europa League, ma anche alla Ligue1. Il merito va a Gattuso, che in poche partite ha dato un’anima ad una squadra depressa dalla fallimentare gestione Marcelino. La sfida di oggi è la prova del nove, l’occasione per rimettersi in carreggiata e rientrare in corsa per un InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lens - Olympique Marsiglia: ecco le formazioni ufficiali della sfida della dodicesima giornata di Ligue 1 2023/24 in programma alle 20.45.