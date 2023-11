L' ecologia diventa il cuore delle lotte | nei tribunali e in politica La generazione di mezzo si unisce E le donne sono in prima fila contro l' inquinamento

Leggi su iodonna

(Di sabato 11 novembre 2023) Soddisfare le generazioni attuali senza compromettere le risorse per quelle future. Non stupisce che l’idea di sviluppo sostenibile sia emersa a opera di una donna, l’ex ministra norvegese Gro Harlem Brundtland, medico e ambientalista, che la utilizzò per lavolta nel rapporto Our Common Future (Il nostro futuro comune), pubblicato dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo nel 1987. Il desiderio molto femminile di salvaguardia della vita e della salute dei bambini attuali e futuri da sempre si intreccia con le istanze ambientaliste. ...