Lecce | Strefezza | 'Milan squadra di campioni Vogliamo riproporre la gara di Roma'

In attaccoe Banda a sup(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Ramadani, Kaba, Rafia;, Krstovic, Banda. Allenatore: D'Aversa. MILAN (4 - 2 - 3 - 1): ...

Probabile formazione Lecce: Strefezza per l'infortunato Almqvist, poi tutti i titolari Milan News

Lecce, da Strefezza a Oudin e Gallo: dubbi e scelte di formazione col Milan sosfanta.com

Dopo la bella e fondamentale vittoria di Champions League contro il Psg, il Milan torna in campo in Serie A. I rossoneri saranno impegnati a Lecce, contro una delle sorprese di questo inizio ...Il Lecce di D'Aversa per superare l'amarezza della sconfitta nel recupero contro la Roma e per portare a casa lo scalpo di una big, per il Milan di Pioli è già una chiamata ...