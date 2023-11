Lecce | Piccoli | «Il mio gol era regolare | c’è rammarico»

(Di sabato 11 novembre 2023) Le parole di Roberto, attaccante del, dopo il pareggio ottenuto dai salentini con il Milan e il suo gol annullato Robertoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio delcontro il Milan e il gol annullatogli nel finale. Di seguito le sue parole. GOL ANNULLATO – «Un po’ di dispiacere, si vede che il gol era. C’è molto, sono punti pesanti per una squadra come ilche deve salvarsi». MANCA LA MALIZIA – «Thiaw si rialza subito e nessuno ha protestato. Possiamo essere più furbi, ma quando c’è un golnon c’è nulla da fare». COSA HA PENSATO DOPO L’ESULTANZA – «Bruttissima sensazione. Quando ho visto la porta, ero sicuro che potevo far male. Quando abbiamo esultato è stata una gioia ...

Commenta per primo Nonostante il 2 - 2 finale col Milan, in casaresta grande amarezza per la decisione dell'arbitro e del VAR di annullare il 3 - 2 diallo scadere . 'Mi hanno rovinato la festa. Così si rasenta il ridicolo, ne succedono 10 a partita ...

Defezione in attacco per Pioli in vista della gara contro i viola Il Milan pareggia al Via del Mare contro il Lecce e dovrà fare a meno di Olivier Giroud per il match contro la…