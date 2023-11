Lecce | Piccoli | 'Il gol era regolare | sono punti pesanti per noi che ci dobbiamo salvare'

'Dispiace, perché a mio avviso il gol era regolare. Per noi sarebbero stati tre punti importanti in ottica salvezza. C'è molto rammarico'. Lo ha detto l'attaccante delRobertoai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 2 - 2 contro il Milan. ' Non ci sono state proteste del Milan sul mio gol. Su alcune situazioni dobbiamo essere più furbi anche noi, ...

Al 77' una punizione di Sansone dà l'illusione del gol (la palla sbatte sull'esterno della rete), poi all'80' Piccoli spreca un clamoroso contropiede: invece di servire uno dei due compagni liberi, ...Finisce 2-2 al Via del Mare, incredibile finale con il gol vittoria di Piccoli annullato per un pestone a Thiaw. Giroud gol e rosso, salta la Fiorentina ...