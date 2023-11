Lecce-Milan | mossa tattica | Loftus arretra | Chukwueze taglia dentro

(Di sabato 11 novembre 2023)per riprendere il cammino scudetto dopo le frenate contro Juventus, Napoli e Udinese. Squadre in campo alle ore 15, rossoneri con il 4-2-3-1 schierato in settimana in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Per tenere il passo di Inter e Juventus Stefano Pioli si affida al modulo che due anni fa aveva fatto le fortune del. La novità – già registrata martedì sera a San Siro – è Ruben-Cheek centrale in mezzo al campo ma in posizione più avanzata. L’inglese da “dieci”, ai suoi fianchi pronti a scattare sul fondo Rafa Leao e Samuel, il nigeriano al posto di Pulisic infortunato (contrattura ai muscoli della coscia sinistra). Per superare ildi D’Aversa e vendicarsi del pari della scorsa stagione (2-2 agguantato dai rossoneri nella ripresa ...

Commenta per primo Sui giornali in edicola tanto spazio agli impegni di oggi: i lvuole dare continuità al successo contro il Paris Saint - Germain in casa del(ore 15), la Juventus vuole mettere pressione all'Inter, impegnata domani contro il Frosinone , ospitando il ...

Lecce-Milan: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni la Repubblica

quote Lecce Milan: pronostico vincente sui rossoneri Bwin News

Lecce Milan, è allarme per le condizioni di Loftus-Cheek: non è al meglio per la sfida di oggi pomeriggio. Le ultimissime Il Milan oggi scenderà in campo a Lecce e lo farà con Ruben Loftus-Cheek dal ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...