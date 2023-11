Lecce-Milan | Liguori | “Si rasenta il ridicolo Ne succedono 10 a partita”

Dopo il pareggio di, e la prevedibile ondata #PioliOut sui social da parte dei tifosi, restano sul piatto molti dubbi sulla continuità dei rossoneri. In più, tra squalifiche e infortuni da valutare, l'attacco alla ...

Lecce-Milan, rabbia Sticchi Damiani: "Uso del VAR diabolico, così si rovina il calcio". Piccoli: "Gol era regolare" Eurosport IT

Pronto il piano sicurezza per Lazio-Roma, silenzio degli allenatori parla solo Immobile. Il lecce rimonta i rossoneri, quartra vittoria di fila per i bianconeri ...In precedenza il Milan di Stefano Pioli, così come già successo due settimane fa a Napoli, si fa rimontare da 0-2 a 2-2 al Via del Mare col Lecce, rischiando anche di perdere. Alle ore 20:45 si gioca ...