Lecce-Milan | la MOVIOLA | il Var toglie un gol a Piccoli Rosso a Giroud

(Di sabato 11 novembre 2023) Questi i principali episodi dadi. Rosario Abisso, della sezione di Palermo è stato scelto per dirigere il match....

16.59 Anticipo Serie A,2 - 2avanti 0 - 2, ma ripreso dalInfortunio muscolare per Leao al 10'. I rossoneri non accusano il colpo. Falcone reattivo su Pobega. Hernandez va sul fondo e centra per ...

LIVE Lecce-Milan 0-2: la sblocca Giroud, raddoppia Reijnders. Super Maignan su Banda La Gazzetta dello Sport

Serie A: Lecce-Milan 2-2 DIRETTA Agenzia ANSA

LECCE - Il Lecce recupera nella ripresa con Sansone e Banda il vantaggio rossonero firmato nel primo tempo da Giroud e Reijnders. Non solo la rimonta, ci sono anche altre brutte notizie per il Milan: ...Il Milan si illude al Via del Mare e nel secondo tempo si fa recuperare due gol dal Lecce. La squadra di Pioli va avanti 0-2 al termine del primo tempo poi si fa rimontare due reti dai salentini che ...