Lecce-Milan | infortunio muscolare per Leao

(Di sabato 11 novembre 2023) Brutte, bruttissime notizie in casadurante la sfida con ilal ‘Via del Mare’. Rafa Leao è stato costretto ad abbandonare il campo al 10? del primo tempo. Il portoghese, dopo uno scatto su lancio di Pobega, si è fermato accusando un fastidioalla coscia destra. C’è molta preoccupazione in panchina, ma la sensazione è quella che l’ex Lille sia riuscito a fermarsi in tempo. Al suo posto è entrato Noah Okafor sul risultato di 0-0. L'articolo proviene da Daily

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 12ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Abisso. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Milan, sette assenti per la trasferta di Lecce Milan News

Scelta a sorpresa di Stefano Pioli per la sfida delle 15 tra Lecce e Milan, gara nella quale i rossoneri avranno il compito di riprendere la marcia in campionato dopo la vittoria di martedì… Leggi ...di Giuseppe Andriani Il Lecce di D'Aversa per superare l'amarezza della sconfitta nel recupero contro la Roma e per portare a casa lo scalpo di una big, per il Milan di Pioli ...