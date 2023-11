Lecce-Milan 2-2 | rimonta giallorossa e Pioli frena ancora

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 11 novembre 2023) Rossoneri avanti 2-0 all'intervallo, i padroni di casa recuperano nella ripresa. Leao si fa male, allo scadere annullato il 3-2 giallorosso: pugliesi contro l'arbitro Abisso Ile ilpareggiano 2-2 oggi, 11 novembre 2023, nel match valido per la 12esima giornata della Serie A. I rossoneri allenati da, avanti 2-0 all’intervallo per i gol di Giroud (28?) e Reijnders (35?), si fanno raggiungere nella ripresa dai giallorossi, a segno con Sansone (66?) e Banda (70?). Ilsale a 23 punti in una giornata amara: Leao k.o. per infortunio e Giroud espulso nel finale. In classifica, il Diavolo rischia di perdere ulteriore contatto da Inter e Juventus. Il, che al 94? si vede annullare il gol del 3-2 siglato da Piccoli, sale a quota 14. Ilparte bene ma al 10? ...