Lecce-Milan 2-2 | inaccettabile! Mentalità e infortuni | i soliti problemi

(Di sabato 11 novembre 2023) Ilpareggia per 2-2 contro ile butta via un'altra grande occasione dopo un ottimo primo tempo

L'allenatore rossonero: "Non sono assolutamente soddisfatto" "Non sono assolutamente soddisfatto". Stefano Pioli mastica amaro dopo il pareggio per 2 - 2 che il suoha ottenuto a. Avanti 2 - 0 all'intervallo, i rossoneri sono stati raggiunti dai padroni di casa in un match caratterizzato anche dagli infortuni muscolari di Leao e Calabria. "Nel ...

Lecce, Sticchi Damiani: "Il Var ha rovinato una bella favola" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Milan ha subito una rimonta incredibile a Lecce e per poco non ha perso una partita che all'intervallo conduceva per 2-0. I rossoneri hanno pareggiato per 2-2 in casa dei salentini con una gara a ...Lameck Banda ha completato la rimonta del Lecce contro il Milan. I rossoneri erano in vantaggio 2-0 grazie ai gol, nel primo tempo, di Giroud e Reijnders, ma si sono fatti rimontare dalla rete ...