Lecce-Milan 0-0 LIVE | Leao costretto al cambio

(Di sabato 11 novembre 2023) Al Via del Mare il match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via del Mare,si affrontano nel match valido per la dodicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 9? – Problema perche èad uscire, entra Okafor. 1? – Inizia la partita. Aggiornamenti dalle 15.00 Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali

In campo allo stadio Via del mare per la 12/a giornata

Lecce - Milan Serie A 2023 la Repubblica

Tegola Milan dopo 10 minuti a Lecce: Leao si ferma su uno scatto per un problema muscolare. Al suo posto entra Okafor. Leao si ferma per un problema muscolare dopo 10 minuti di Lecce-Milan. Entra ...Scelta a sorpresa di Stefano Pioli per la sfida delle 15 tra Lecce e Milan, gara nella quale i rossoneri avranno il compito di riprendere la marcia in campionato dopo la vittoria di martedì… Leggi ...