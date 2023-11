Lecce | D'Aversa | 'Ci siamo ripresi quanto lasciato a Roma Gol annullato? L'avete visto tutti'

Così Roberto D'ai microfoni di Dazn dopo il pareggio trae Milan. "Ai ragazzi ho chiesto di riprenderci quello che abbiamo lasciato a Roma, dove abbiamo buttato via la vittoria nel ...

Le formazioni ufficiali di Lecce-Milan, Pioli da fiducia a Chukwueze, D'aversa con Krstovic Diretta

Le pagelle del Lecce - D'Aversa azzecca i cambi, Sansone deus ex machina. Male Krstovic TUTTO mercato WEB

All'88' Banda si ferma e chiede il cambio, D'Aversa inserisce Venuti. Nei 4' di recupero Giroud perde la testa e si fa espellere per proteste. Al 93' sembra accadere l'incredibile con il gol di ..."Dopo un primo tempo dove abbiamo concesso due occasioni per far gol, nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravi a recuperarla e, sul campo, a vincerla.