Leather Oud | il cuore del Dr Vranjes parla di casa e tradizioni

Vranjes FirenzeUn eau de parfum denso, che valorizza il cuoio fiorentino con note esotiche di, incenso, rosa, mughetto, vaniglia e ambra. Una proposta di grande classe 'che celebra ...

Leather Oud: la fragranza del Dr Vranjes raccontata AMICA - La rivista moda donna

I migliori profumi da donna Autunno 2023 Marie Claire

Leather Oud del Dr Vranjes è una fragranza che racconta casa e accoglienza, in un incontro tra mondi, culture e persone ...Oud perfumes are popular for fall and winter, but what exactly do they smell like Here, everything to know about the best oud-filled perfumes to try.