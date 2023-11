Le scelte di Spalletti per la qualificazione a Euro 2024 | chi è stato convocato

(Di sabato 11 novembre 2023) Lucianoha29 calciatori per le sfide decisive acontro Macedonia del Nord e Ucraina: ecco la lista completa, i precedenti con le due Nazionali e cosa serve per qualificarsi

Spalletti, scelte forti per l'Italia: perché ha lasciato fuori Immobile Corriere dello Sport

Nazionale, le scelte di Spalletti per la qualificazione a Euro 2024 ... ilGiornale.it

Il fascino vintage della formazione tipo: Garcia non cambia quasi mai negli ultimi tempi. E i casi sono due: o non si fida troppo delle riserve, oppure i titolari stanno talmente bene che non ...Un gesto dovuto per comunicare e spiegare le proprie scelte direttamente al centravanti della Lazio ... Può suonare come una bocciatura, ma è una scelta tecnica figlia del momento. Spalletti ritiene ...